В Туапсинском районе ввели ограничения на использование сырой воды

Временные ограничения на использование сырой воды ввели в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом говорится в телеграм-канале регионального Минздрава.

"В связи с введением режима ЧС регионального уровня в Туапсинском районе действуют меры предосторожности", – говорится в сообщении министерства.

Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников в ночь на 28 апреля. Упавшие на территорию НПЗ в Туапсе фрагменты дронов спровоцировали пожар, который впоследствии перекинулся на двухэтажный жилой дом и поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара.

В связи с этим на территории Туапсинского муниципального округа был введен режим ЧС регионального уровня. Власти объявили эвакуацию жителей домов у места возгорания. Также сообщалось, что в воздухе на месте горящего НПЗ зафиксировано превышение концентрации бензола.

Локализовать основной очаг удалось утром 29-го числа, а потушить – 30 апреля.