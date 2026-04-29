Пожар на НПЗ в Туапсе распространился на многоквартирный дом, сообщили в пресс-службе оперштаба Кубани.

Огонь перекинулся на двухэтажное здание, однако жильцов на момент ЧП в доме не было, поскольку их эвакуировали ранее. Площадь распространения огня составила 150 квадратных метров. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано.

В общей сложности из домов, которые расположены рядом с НПЗ, эвакуировали 60 человек, включая 9 детей. Всех, кому это было необходимо, разместили в гостиницах.

Кроме того, в целях безопасности в среду, 29 апреля, школы и учреждения дополнительного образования Туапсе не будут принимать учеников. Речь идет об 11 общеобразовательных школах, включая коррекционную.

Кадетский корпус, в свою очередь, будет работать с соблюдением необходимых мер безопасности и минимальным пребыванием детей на открытом воздухе. В четверг, 30 апреля, кадетов из учреждения заберут родители на майские праздники.

Кроме того, закрыты будут два детских сада – № 22 и № 25. Остальные учреждения продолжат функционировать в режиме дежурных групп. Дальнейшие решения по работе учреждений будут приниматься исходя из оперативной обстановки.

Тем временем продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. Работы ведутся в круглосуточном режиме. На данный момент собрано и вывезено 9 793 кубометра загрязненного грунта и водомазутной смеси, при этом за последние сутки – 2 523.

Работы ведутся на территории морского терминала и НПЗ, по течению реки Туапсе и в устье реки, а также на береговой линии от места, где река впадает в Черное море на протяжении около 1 километра.

"Всего по состоянию на 29 апреля там задействовано 323 человека и 51 единица техники – сотрудники МЧС России, "Кубань-СПАС" и предприятий ТЭК Туапсе. В течение дня планируется дальнейшее наращивание группировки сил и средств", – указали в оперштабе.

Украинские дроны атаковали Туапсе 28 апреля. БПЛА удалось сбить, однако из-за падения их обломков на НПЗ начался пожар. К настоящему моменту его удалось локализовать.

В связи с ЧП на территории всего Туапсинского муниципального округа был введен режим ЧС регионального уровня. Владимир Путин уже получил доклад главы МЧС России Александра Куренкова о ситуации с пожарами в городе. Глава государства также указал, что удар украинских дронов по Туапсе потенциально грозит экологическими последствиями.

