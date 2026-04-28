Путин: удар ВСУ по Туапсе может грозить экологическими последствиями

Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 20:46

Происшествия
Удар ВСУ по Туапсе может грозить экологическими последствиями – Путин

Фото: РИА Новости/Борис Морозов

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе потенциально грозит экологическими последствиями. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах.

Глава государства обратил внимание на участившиеся атаки беспилотников по гражданской инфраструктуре.

"Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные", – подчеркнул он.

Однако, несмотря на всю серьезность, значительных угроз удалось избежать, уточнил Путин, сославшись на доклад главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Более того, последний заявил, что местные жители успешно справляются с возникшими трудностями.

Вместе с тем в своей речи российский лидер сделал акцент на росте рисков террористических угроз на территории страны. В частности, он указал на высокую активность радикальных и экстремистских группировок, а также структур международного терроризма.

Причем последнее, по мнению президента, связано с ежедневными потерями киевским режимом территорий на линии фронта.

"Мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открытым террористическим методам. Причины очевидны, они для всех понятны: противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения <...>. Отсюда и ставка на террор как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц. Они надеются, что это может что-то изменить, но это ничего не изменит", – заявил Путин.

О прилете вражеских дронов в Краснодарский край стало известно 28 апреля. Беспилотники удалось сбить, однако из-за падения фрагментов на НПЗ в Туапсе начался пожар.

В результате обошлось без пострадавших, однако местные власти приняли решение эвакуировать людей из домов, расположенных вблизи места возгорания.

На территории всего Туапсинского муниципального округа был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Более того, к тушению пожара привлекли дополнительные силы и технику из соседних муниципальных образований.

ЧП также привело к аварии на водопроводной насосной станции, расположенной на территории загоревшегося завода, в связи с чем в Туапсе и Шепсинском сельском округе была остановлена подача воды. В зонах, затронутых отключением, будут установлены резервуары с водой для бытовых и питьевых нужд.

Читайте также


