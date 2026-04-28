Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 18:27

Происшествия

Региональный режим ЧС объявлен в Туапсинском округе из-за пожара на НПЗ

Фото: МАХ/"Вениамин Кондратьев"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня вводится на территории всего Туапсинского муниципального округа со вторника, 28 апреля, в связи с пожаром на НПЗ после украинских атак. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Соответствующее поручение дал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он также распорядился привлечь дополнительные силы и технику из соседних муниципальных образований для тушения возгорания на НПЗ.

Уточняется, что сейчас ликвидацией пожара уже занимаются 220 человек. Они используют свыше 50 единиц техники, в том числе предоставленную ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Также на место должны прибыть сводные отряды из Республики Адыгея, Ставропольского края и Ростовской области.

В пункте временного размещения сейчас находится 31 человек, включая 9 детей. В случае необходимости эвакуированных местных жителей разместят в гостиницах. Учащиеся закрытых из-за пожара школ временно будут посещать другие образовательные учреждения.

Огонь охватил НПЗ после падения обломков сбитого украинского дрона 28 апреля. Никто не пострадал. Власти объявили эвакуацию жителей домов у места возгорания.

На данный момент из-за аварии на водопроводной насосной станции, расположенной на территории НПЗ, в Туапсе и Шепсинском сельском округе прекращена подача воды. До конца дня на территориях, которых коснулось отключение, установят емкости с водой для бытовых нужд, а также питьевой водой.

Комментируя происходящее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры по ликвидации последствий пожара принимаются на должном уровне.

