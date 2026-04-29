Возгорание на НПЗ в Туапсе локализовано

Возгорание на НПЗ в Туапсе, который был атакован украинскими беспилотниками, локализовано. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

В настоящее время в ликвидации ЧП участвуют 312 человек и 73 единицы техники.

Дроны Украины вновь нанесли удар по Туапсе 28 апреля. БПЛА удалось сбить, однако из-за падения их обломков на НПЗ начался пожар.

В связи с этим на территории всего Туапсинского муниципального округа был введен режим ЧС регионального уровня. Владимир Путин уже получил доклад главы МЧС России Александра Куренкова о ситуации с пожарами в городе. Глава государства также указал, что удар украинских дронов по Туапсе потенциально грозит экологическими последствиями.