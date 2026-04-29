29 апреля, 14:31

Священник Волков: ученики могут брать иконы в школу при написании ВПР

В РПЦ объяснили, кому стоит молиться школьникам перед сдачей ВПР

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Ученики могут брать иконы в школу при написании всероссийских проверочных работ (ВПР), а перед этим – молиться Николаю Чудотворцу. Об этом Москве 24 рассказал руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ, священник Александр Волков.

Ранее в Сети появились ролики, на которых дети рассказывают, что перед написанием ВПР молятся, кладут соль в карман и монету под пятку, а во время выполнения контрольных заданий размещают перед собой на парте иконы. Некоторые даже освящают специальные тетради для подготовки.

По мнению Волкова, желание человека в экстренной ситуации обратиться с молитвой к Богу и к святым вполне понятно. Верующий в любом возрасте может использовать для этого иконы, где бы ни находился.

Впрочем, если в учебном заведении есть жесткий регламент и приносить их на сдачу проверочной работы нельзя, то и не нужно этого делать. В этом нет острой необходимости, ведь самое главное – внутренняя надежда на Бога.
Александр Волков
руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ, священник

При этом священник посоветовал отказаться от дополнительных ритуалов, например насыпания соли в карман и других, поскольку это отсылает к язычеству.

"Освящать тетради для ВПР, ручки, ноутбуки, да и любые предметы, связанные с учебой, тоже не стоит, это никак не поможет. Такой подход скорее связан с каким-то магическим сознанием, не соответствующим внутреннему пониманию церкви", – отметил Волков.

Он также посоветовал людям, которым предстоят ответственные испытания и экзамены, обращаться за помощью к Николаю Чудотворцу и Спиридону Тримифунтскому. Именно они известны быстрой помощью в подобных делах, заключил Волков.

Ранее председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений предложил ввести штрафы для родителей, чьи дети позволяют себе оскорбления и агрессию по отношению к педагогам. Он отметил, что учитель превратился в заложника агрессивных подростков, которые считают уместным унизить взрослого.

