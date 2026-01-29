В РПЦ призвали штрафовать родителей, чьи дети хамят учителям

Фото: 123RF.com/antropovrfav

Необходимо ввести штрафы для родителей, чьи дети позволяют себе оскорбления и агрессию по отношению к педагогам. К таким нововведениям призвал председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, передает РИА Новости.

Он отметил, что передать ученику не только набор знаний, но и опыт, культуру, мировоззрение и систему ценностей невозможно без доверия и уважения. При их отсутствии образовательный процесс теряет смысл, поскольку ученик, не уважающий педагога, фактически закрыт для восприятия знаний.

"Учитель превратился в заложника агрессивных подростков, считающих доблестью унизить взрослого, снять это на телефон и выложить в сеть, и заложника родителей, которые, ослепленные ложно понятой любовью к своему чаду, готовы растерзать любого, кто посмеет указать их ребенку на его неправоту или лень..." – указал митрополит.

Священнослужитель подчеркнул, что таким образом в сферу образования переносится потребительский подход. В результате вместо партнерского диалога возникает конфликт, при котором учитель остается один на один с учеником, полностью защищенным родителями.

Это, как считает митрополит, унижает педагогов и одновременно вредит самим детям, формируя у них ощущение вседозволенности, собственной непогрешимости и пренебрежение к любым авторитетам.

Кроме того, митрополит указал, что и на уровне общества статус учителя остается заниженным. Низкая заработная плата, избыточная бюрократическая нагрузка, постоянные проверки и отсутствие действенной государственной защиты, по его мнению, серьезно подрывают престиж педагогической профессии.

В пример он привел преподавателя Сергея Перминова, которого лишили права педагогической деятельности на 1,5 года и обязали выплатить штраф за то, что он вывел ученика из класса. Для исключения подобных случаев митрополит предложил приравнять учителей к представителям власти.

Также, по его словам, необходимо добиться неукоснительного исполнения кодекса этики не только работниками образовательного учреждения, но также родителями и учениками.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что школы должны иметь возможность отчислять учеников, если они получили неудовлетворительную оценку за поведение и не исправили ее. Он уточнил, что молодые люди с плохим поведением сильно влияют на окружение, а также на отношение к преподавателям.