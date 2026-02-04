В мэрии Москвы вручат городские премии в области спорта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Мраморном зале столичного правительства 4 февраля в 14:00 пройдет торжественная церемония вручения премий города Москвы 2025 года в области физической культуры и спорта.

Награды лауреатам вручит заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Церемония состоится накануне Дня зимних видов спорта, который с 2015 года отмечается в первые выходные после 7 февраля в память об открытии XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Ранее Сергей Собянин вручил государственные награды и награды столицы заслуженным москвичам. В частности, градоначальник вручал ордена Пирогова, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали ордена "Родительская слава" и другие.