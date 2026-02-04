Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 19:00

Спорт

Церемония вручения премий в области физкультуры и спорта прошла в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Церемония вручения премий Москвы 2025 года в области физкультуры и спорта прошла в Мраморном зале столичного правительства.

Мероприятие было приурочено ко Дню зимних видов спорта. Он отмечается 7 февраля, в дату открытия XXII зимней Олимпиады в Сочи. Награды вручал заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Всего премии получили 17 тренеров, спортсменов и функционеров, развивающих и популяризирующих спорт в Москве. Мероприятие призвано напомнить о прошлых заслугах и стимулировать работу по развитию спорта в городе.

Ранее Сергей Собянин вручил премии Москвы 2025 года в области журналистики. Во время церемонии мэр поздравил лауреатов с прошедшим профессиональным праздником – Днем печати.

Собянин также обратил внимание на событийные сюжеты, которые создает сам город. Среди них он выделил строительство новых линий метро, реновацию, уборку, канализацию, а также возведение больниц.

Читайте также


спортгород

Главное

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика