Церемония вручения премий в области физкультуры и спорта прошла в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Церемония вручения премий Москвы 2025 года в области физкультуры и спорта прошла в Мраморном зале столичного правительства.

Мероприятие было приурочено ко Дню зимних видов спорта. Он отмечается 7 февраля, в дату открытия XXII зимней Олимпиады в Сочи. Награды вручал заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Всего премии получили 17 тренеров, спортсменов и функционеров, развивающих и популяризирующих спорт в Москве. Мероприятие призвано напомнить о прошлых заслугах и стимулировать работу по развитию спорта в городе.

Ранее Сергей Собянин вручил премии Москвы 2025 года в области журналистики. Во время церемонии мэр поздравил лауреатов с прошедшим профессиональным праздником – Днем печати.

Собянин также обратил внимание на событийные сюжеты, которые создает сам город. Среди них он выделил строительство новых линий метро, реновацию, уборку, канализацию, а также возведение больниц.

