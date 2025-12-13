Победители премии "Лидеры производительности труда" награждены в Москве

Фото: Комплекс экономической политики Москвы

В Москве состоялась церемония награждения победителей премии "Лидеры федерального проекта "Производительность труда" за 2025 год. Об этом сообщила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Лауреатами, которым она вручила награды, стали столичные компании, достигшие значимых результатов в оптимизации бизнес-процессов и внедрении принципов бережливого производства.

"Этот год стал важным этапом в развитии проекта "Производительность труда" в Москве. Мы перешли от работы с ключевыми отраслями к системной поддержке всего делового сообщества, включая малый, средний, крупный бизнес и госсектор. В дополнение к федеральным мерам мы запустили специальные программы для субъектов МСП, которые в силу своего размера не могут присоединиться к проекту", – отметила Багреева.

Например, для компаний сферы гостеприимства была организована первая международная бизнес-миссия по обмену опытом с зарубежными коллегами. Проект подтвердил свою высокую эффективность – его участники увеличили производительность труда в среднем на 52%, а общая экономическая выгода превысила 14 миллиардов рублей.

"Сегодня мы награждаем лидеров, чьи результаты наглядно показывают, что потенциал для повышения эффективности есть у московских предприятий в самых разных отраслях. Будущее экономики Москвы строится именно на такой совместной работе бизнеса и города, где технологии и системный подход дают реальный результат", – подчеркнула Багреева.

Финалистами и победителями премии стали компании из различных отраслей, показавшие выдающиеся результаты по таким критериям, как время протекания процессов, выработка, объем незавершенного производства, а также достигнутый экономический эффект от внедренных улучшений.

В номинации "Лидер производительности" победила компания "Армстройэкспорт" – производитель трубопроводной арматуры и систем управления для нефтегазовой отрасли, увеличившая производительность труда на пилотном потоке почти в пять раз.

В номинации "Эффективный госсектор" лучшим признано ГУП "Моссвет", отвечающее за уличное освещение столицы. Предприятие повысило эффективность процессов почти на 25%, оптимизировав обработку заявок и распределение нагрузки между сотрудниками.

"Лидером экономической эффективности" была признана "Фабрика алюминиевого профиля", получившая экономию почти в 72 миллиона рублей за счет оптимизации производственного потока и сокращения потерь.

В сегменте гостеприимства первое место в номинации "Лидер производительности в HoReCa" занял отель Sheraton Skypoint Luxe, значительно повысивший эффективность работы персонала и добившийся роста положительных отзывов гостей более чем на 50%.

Победителем номинации "Лучшие практики наставничества Москвы" стало ПАО "Россети Московский регион". Благодаря внедренной системе наставничества текучесть кадров на ключевых участках снизилась в среднем на 20%.

Награду в номинации "Лучшая публикация" получило информационное агентство ТАСС за системное освещение ключевых событий реализации федерального проекта в столице.

Национальный проект "Производительность труда" в 2022–2024 годах реализовывался в Москве за счет средств городского бюджета. С 2025 года московские фирмы продолжают работу в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" (федеральный проект "Производительность труда").

Как отмечал Сергей Собянин, до 2030 года участниками проекта должны стать более 800 столичных предприятий. Заявки на участие принимаются на сайте АНО "Мосстратегия".

Ранее сообщалось, что на производствах микроэлектроники в ОЭЗ "Технополис "Москва" создано свыше 10 тысяч рабочих мест. Предприятия занимаются производством микросхем, оптико-электронных приборов, различных электронных компонентов, смарт-карт, RFID-меток и других высокотехнологичных изделий.