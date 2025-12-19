Ветврач Шеляков: ежегодный чекап для питомцев обходится в 12–15 тысяч рублей

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за ветеринарные услуги. Насколько актуальна подобная инициатива и как сэкономить на лечении животных уже сейчас – в материале Москвы 24.

"Снизить финансовую нагрузку"

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий налоговый вычет для владельцев домашних животных. По задумке, он должен коснуться оплаты лечения питомцев, в том числе профилактики и диагностики, а также покупки ветеринарных препаратов.

По мнению авторов инициативы, мера позволит снизить финансовую нагрузку на владельцев животных и будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам.

При этом в заключении кабмина говорится, что реализация законопроекта приведет к образованию выпадающих доходов в бюджетах регионов РФ, потому необходимо проработать его с региональными органами власти, сообщила "Парламентская газета". Ранее в Счетной палате указывали, что налоговое законодательство не предусматривает предоставление соцвычетов на содержание имущества физлиц (каковым и являются животные в соответствии с Гражданским кодексом), а предлагаемая инициатива по сути перекладывает часть этих расходов на государство.

Ранее стало известно, что в России в 2026 году могут ввести обязательную маркировку и учет кошек и собак. Маркировать питомцев предложили ошейниками, бирками или микрочипами на выбор владельца.

Бесплатную постановку на учет планируют устраивать через федеральную систему "ВетИС" с предоставлением паспорта хозяина и данных о здоровье и вакцинациях животного. Хотя в инициативе говорится о всех домашних животных, в парламенте пока упоминают только кошек и собак.

Доверенный врач лучше?

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в беседе с Москвой 24 напомнил, что такие предложения выдвигались уже не раз.



Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии Подобные инициативы периодически возникают в предвыборный период. Стоит вспомнить судьбу предыдущих аналогичных предложений: ни одно из них так и не было принято.

При этом ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков отметил в беседе с Москвой 24, что прямой практической пользы для владельцев животных от идеи будет немного, ведь сам по себе налоговый вычет – сравнительно небольшая сумма.

"Если рассматривать эту меру как инструмент поддержки граждан, то ее эффект будет весьма условным. Однако потенциальная польза может заключаться в другом – в системном "обелении" рынка ветеринарных услуг", – отметил он.

По словам эксперта, в настоящее время существует значительный сегмент неофициальной ветеринарной деятельности: это и выездные службы, и своего рода "однодневки", которые могут оказать услугу, а затем бесследно исчезнуть, сменив название и контакты.

В то же время базовый ежегодный чекап для условно здорового питомца, включающий осмотр, стандартные анализы, УЗИ и вакцинацию, обходится в среднем в 12–15 тысяч рублей.

"Эта сумма выглядит адекватной для большинства семей. Однако именно непредвиденные ситуации формируют основную финансовую нагрузку. Например, сложная ортопедическая операция по лечению перелома у миниатюрной собаки или кошки из-за хрупкости костей может потребовать 50 тысяч рублей", – пояснил эксперт.

Он добавил, что онкологические заболевания, требующие оперативного вмешательства и химиотерапии, также находятся в этом ценовом диапазоне.

Одним из основных инструментов экономии может стать страхование питомца, которое постепенно становится более распространенной практикой, уточнил ветврач.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей квалификационной категории Но главный совет, основанный на многолетнем опыте работы в этой сфере, заключается в том, что ключевое значение имеет не цена клиники, а конкретный специалист. Рынок ветеринарных услуг в крупных городах часто устроен так, что одни и те же врачи работают в разных клиниках – как в более бюджетных, так и в премиальных.

При этом стоимость идентичной процедуры, например стерилизации кошки, в разных местах может отличаться в разы, тогда как доход врача от этой операции будет примерно одинаковым.

"Следовательно, высокая цена далеко не всегда является гарантией исключительного качества, а заоблачные суммы часто отражают лишь "аппетиты" самой клиники", – пояснил врач.

Он уточнил, что также регулярные профилактические осмотры несут в себе большую пользу, поскольку ранняя диагностика любого заболевания – от зубного камня до онкологии – значительно упрощает лечение и повышает шансы на успех.