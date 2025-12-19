Ветврач Шеляков: ежегодный чекап для питомцев обходится в 12–15 тысяч рублей

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за ветеринарные услуги. Насколько актуальна подобная инициатива и как сэкономить на лечении животных уже сейчас – в материале Москвы 24.
"Снизить финансовую нагрузку"
Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий налоговый вычет для владельцев домашних животных. По задумке, он должен коснуться оплаты лечения питомцев, в том числе профилактики и диагностики, а также покупки ветеринарных препаратов.
По мнению авторов инициативы, мера позволит снизить финансовую нагрузку на владельцев животных и будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам.
При этом в заключении кабмина говорится, что реализация законопроекта приведет к образованию выпадающих доходов в бюджетах регионов РФ, потому необходимо проработать его с региональными органами власти, сообщила "Парламентская газета". Ранее в Счетной палате указывали, что налоговое законодательство не предусматривает предоставление соцвычетов на содержание имущества физлиц (каковым и являются животные в соответствии с Гражданским кодексом), а предлагаемая инициатива по сути перекладывает часть этих расходов на государство.
Ранее стало известно, что в России в 2026 году могут ввести обязательную маркировку и учет кошек и собак. Маркировать питомцев предложили ошейниками, бирками или микрочипами на выбор владельца.
Бесплатную постановку на учет планируют устраивать через федеральную систему "ВетИС" с предоставлением паспорта хозяина и данных о здоровье и вакцинациях животного. Хотя в инициативе говорится о всех домашних животных, в парламенте пока упоминают только кошек и собак.
Доверенный врач лучше?
Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в беседе с Москвой 24 напомнил, что такие предложения выдвигались уже не раз.
При этом ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков отметил в беседе с Москвой 24, что прямой практической пользы для владельцев животных от идеи будет немного, ведь сам по себе налоговый вычет – сравнительно небольшая сумма.
"Если рассматривать эту меру как инструмент поддержки граждан, то ее эффект будет весьма условным. Однако потенциальная польза может заключаться в другом – в системном "обелении" рынка ветеринарных услуг", – отметил он.
По словам эксперта, в настоящее время существует значительный сегмент неофициальной ветеринарной деятельности: это и выездные службы, и своего рода "однодневки", которые могут оказать услугу, а затем бесследно исчезнуть, сменив название и контакты.
В то же время базовый ежегодный чекап для условно здорового питомца, включающий осмотр, стандартные анализы, УЗИ и вакцинацию, обходится в среднем в 12–15 тысяч рублей.
"Эта сумма выглядит адекватной для большинства семей. Однако именно непредвиденные ситуации формируют основную финансовую нагрузку. Например, сложная ортопедическая операция по лечению перелома у миниатюрной собаки или кошки из-за хрупкости костей может потребовать 50 тысяч рублей", – пояснил эксперт.
Он добавил, что онкологические заболевания, требующие оперативного вмешательства и химиотерапии, также находятся в этом ценовом диапазоне.
Одним из основных инструментов экономии может стать страхование питомца, которое постепенно становится более распространенной практикой, уточнил ветврач.
При этом стоимость идентичной процедуры, например стерилизации кошки, в разных местах может отличаться в разы, тогда как доход врача от этой операции будет примерно одинаковым.
"Следовательно, высокая цена далеко не всегда является гарантией исключительного качества, а заоблачные суммы часто отражают лишь "аппетиты" самой клиники", – пояснил врач.
Он уточнил, что также регулярные профилактические осмотры несут в себе большую пользу, поскольку ранняя диагностика любого заболевания – от зубного камня до онкологии – значительно упрощает лечение и повышает шансы на успех.