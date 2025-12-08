Ветеринар Алешина усомнилась в успешном лечении ожирения у животных аналогом "Оземпика"

Ученые разработали аналог "Оземпика" для кошек, чтобы лечить у них ожирение, сообщили СМИ. Способен ли препарат помочь при лишнем весе у питомцев и насколько в целом опасны лишние килограммы для домашних животных, разбиралась Москва 24.

Все как у людей

Биофармацевтическая компания из Сан-Франциско планирует протестировать уникальную разработку, которая должна помочь кошкам сбросить лишний вес, сообщил телеканал ABC News.

В исследовании примут участие около 50 питомцев, которым установят миниатюрный имплантат OKV-119. По задумке исследователей он должен непрерывно вырабатывать аналог глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Принцип его работы во многом схож с человеческим "Оземпиком", отметили журналисты. Правда если в нем в качестве действующего вещества используют семаглутид, то для кошек станут применять эксенатид.

Вариации GLP-1 стали чрезвычайно популярны в последние годы как инъекционные препараты для похудения. Известно, что людям они помогают вырабатывать инсулин и снижать уровень сахара в крови. В результате их использования замедляется движение пищи через желудок и снижается аппетит, что вызывает потерю веса, объяснили эксперты.

Генеральный директор компании-разработчика Майкл Клотсман рассказал, что препарат от ожирения планируют направить на одобрение в американское управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) в 2027–2028 годах. Имплант, который может спасти котов от лишнего веса, будет обходиться владельцам в районе 100 долларов в месяц.



из результатов исследования Контроль веса положительно влияет на здоровье кошек. Снижение веса – единственный доказанный способ увеличить продолжительность их жизни. У более стройных кошек значительно снижается риск развития диабета, а боли в суставах, связанные с избыточным весом, исчезают.

В компании заявили, что уже проводили предварительные исследования, доказавшие безопасность импланта и возможность лечения домашних животных. Более того, такой способ снижения веса якобы имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной диетой или физическими упражнениями. Например, по мнению ученых, он помогает снизить риск развития диабета за счет улучшения метаболизма глюкозы, способен уменьшать боль и воспаление при остеоартрите у животного, улучшать работу сердечно-сосудистой системы и повышать чувствительность к инсулину.

В будущем компания планирует запустить аналогичные исследования препарата, снижающего вес у собак.

Сбой в организме

При этом заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина отметила в разговоре с Москвой 24, что использование таких препаратов в терапии животных спорно. Во-первых, на данный момент нет достаточных клинических данных, поэтому сложно понять, как "лекарство" от ожирения повлияет на питомца. А во-вторых, коты содержатся в основном дома и питаются тем, что дает хозяин. Таким образом, здоровье питомца полностью находится в руках владельцев, отметила эксперт.



Елена Алешина заведующая Кунцевской ветклиникой В целом же действительно вопрос ожирения питомцев стоит достаточно остро. Многих животных приводят к ветеринару с этой проблемой, что очень правильно, потому что нужна консультация специалиста. Не всегда именно перекармливание становится причиной: возможно, есть какой-то сбой в организме, например нарушен гормональный фон.

Врач поможет подобрать правильную диету: подскажет, как скорректировать рацион в соответствии с потребностями животного, либо подберет максимально подходящий готовый корм, который будет направлен на снижение уже имеющейся массы тела, пояснила Алешина.

Кроме того, ветеринар поможет понять, есть ли у питомца угроза ожирения в целом и нужно ли худеть, потому что по некоторым достаточно сложно определить, в норме они или нет в силу особенности породы.

"Те же мопсы, например, по природе достаточно "рыхлые", и владельцу может казаться, что ему и положено быть таким, а потом оказывается, что у такой маленькой собаки несколько килограммом лишнего веса", – подчеркнула специалист.

Ветеринар призвала владельцев следить, чтобы у животного не было толстой жировой прослойки, полностью скрывающей ребра (они не должны торчать, но все же важно, чтобы они прощупывались). Строение питомца в идеале должно быть суховатым, подтянутым.

Алешина предупредила, что для животных ожирение так же опасно, как и для людей. Оно вызывает дополнительную нагрузку на многие системы организма, в особенности на сердечно-сосудистую и дыхательную, очень часто страдает суставной связочный аппарат.

"Но молодые животные все же легче это переносят. Однако с возрастом организму сложнее справляться, в итоге проблемы со здоровьем начинают появляться как снежный ком", – отметила эксперт.





Елена Алешина заведующая Кунцевской ветклиникой Поэтому лучше всего еще в раннем возрасте вместе с ветеринаром вывести какую-то условную норму веса для питомца и поддерживать ее всегда, чтобы у животного была долгая качественная жизнь. Это касается не только кошек и собак: многие грызуны тоже склонны переедать и быстро накапливать лишний вес. Это, например, кролики, крысы, морские свинки.

А вот птицы, такие как попугаи, вряд ли дойдут до ожирения, потому что они всегда активны. И это еще один залог успеха в борьбе с лишним весом – обеспечить питомцу достаточный моцион, подчеркнула эксперт.

При этом не стоит сразу прибегать к тяжелым физическим нагрузкам. Спокойные длительные прогулки в дополнение к диете дают хороший результат. В свою очередь, грызунов спасут различные тренажеры, такие как колесо, по которому питомцы часто с удовольствием бегают. А с кошками можно просто чаще играть, привязав бантик к веревочке, чтобы больше двигаться, заключила Алешина.