24 декабря, 14:01

Политика

Зеленский допустил, что мобилизация на Украине будет частичной

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что мобилизация в стране может быть частичной в случае подписания соглашения между Киевом, Вашингтоном, Москвой и Европой, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

По словам украинского лидера, мобилизацию "можно трансформировать" при наличии соглашения, которое будет реализовываться.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Зеленский представил документ, в котором фигурируют 20 пунктов плана по урегулированию конфликта. Они включают в себя, например, то, что линия расположения войск в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях станет де-факто признанной линией столкновения.

При этом проект не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими территориями. Также там нет упоминаний об обязательствах Украины не становиться членом НАТО. При этом страна в случае подписания документа может получить гарантии безопасности по типу 5-й статьи устава Альянса о коллективной обороне.

политиказа рубежом

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

