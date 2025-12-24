Зеленский допустил, что мобилизация на Украине будет частичной

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что мобилизация в стране может быть частичной в случае подписания соглашения между Киевом, Вашингтоном, Москвой и Европой, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

По словам украинского лидера, мобилизацию "можно трансформировать" при наличии соглашения, которое будет реализовываться.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Зеленский представил документ, в котором фигурируют 20 пунктов плана по урегулированию конфликта. Они включают в себя, например, то, что линия расположения войск в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях станет де-факто признанной линией столкновения.

При этом проект не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими территориями. Также там нет упоминаний об обязательствах Украины не становиться членом НАТО. При этом страна в случае подписания документа может получить гарантии безопасности по типу 5-й статьи устава Альянса о коллективной обороне.

