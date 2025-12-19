Юрист Хмелевской: клиентам салонов красоты грозит срок за неоплаченные услуги

Российские работники бьюти-индустрии потеряли более 60% выручки в декабре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го из-за клиентов: по данным СМИ, одна из причин заключается в том, что многие девушки уходят из салонов, не оплатив услуги. Какие еще схемы придумывают недобросовестные потребители бьюти-услуг и как мастерам обезопасить себя, разбиралась Москва 24.
"Начали потихонечку экономить"
В преддверии нового, 2026 года представители бьюти-индустрии столкнулись не с ожидаемым ростом выручки, а с волной обмана со стороны клиентов. В декабре 2025-го доходы многих мастеров упали более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го в том числе из-за регулярных афер, передал телеграм-канал Baza.
По данным СМИ, вместо оплаты услуг клиенты применяют разные схемы: устраивают скандалы и угрожают судом, переводят неполную сумму, просто сбегают из салона после процедуры или обещают оплатить позже и пропадают. Чаще всего от таких действий страдают мастера маникюра, окрашивания и наращивания волос, утверждает издание.
Ситуацию усугубляет общее снижение спроса: многие клиентки в целях экономии вообще отказываются от услуг или выполняют процедуры самостоятельно, добавил телеграм-канал.
Юрист Денис Хмелевской предупредил в разговоре с Москвой 24, что недобросовестное поведение клиентов является противоправным и прямо запрещено законом.
"Если стоимость причиненного ущерба превышает 2,5 тысячи рублей, это квалифицируется как уголовное преступление по статье о мошенничестве (159 УК РФ) или краже (158 УК РФ). В первом случае наказание может варьироваться от штрафа до 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет, а во втором – от штрафа в размере до 80 тысяч до лишения свободы на срок до 2 лет", – отметил эксперт.
Если стоимость услуги меньше 2,5 тысячи, клиенту грозит административная ответственность по статье о мелком хищении (7.27 КоАП РФ). В таком случае наказание варьируется начиная от штрафа до пятикратной стоимости украденного или (в зависимости от суммы) не менее 1–3 тысяч рублей, заканчивая обязательными работами от 50 до 120 часов.
В случае когда человек повторно совершает аналогичное правонарушение после привлечения к административной ответственности, это также может повлечь уголовное наказание, подчеркнул юрист.
При этом, даже если мастер работает неофициально, без оформления чеков, он также имеет право обратиться в полицию.
"Налоговая дисциплина и оформление гражданских правоотношений – это отдельный вопрос. Сам факт оказания услуги порождает правовые последствия и, если в отношении мастера совершено преступление, он обладает правом на защиту независимо от того, как были оформлены финансовые взаимоотношения", – пояснил эксперт.
"Право на защиту"
Чтобы противодействовать потребительскому экстремизму, предпринимателям необходимо следовать нескольким мерам, сказал Денис Хмелевской.
Во-вторых, важно выстраивать бизнес-процессы так, чтобы личность клиента была верифицирована. Например, запрашивать номер телефона и ФИО при записи или заводить клиентскую карту. Когда посетитель понимает, что его личность установлена, это существенно снижает риски недобросовестного поведения, отметил юрист.
В-третьих, следует устанавливать видеокамеры с хорошим разрешением в зоне оказания услуг, предварительно уведомив об этом клиентов. Это поможет зафиксировать лицо нарушителя.
Кроме того, в инструкциях для мастеров и администраторов должно быть четко прописано правило об обязательном обращении в правоохранительные органы с указанием всех обстоятельств и данных клиента, добавил эксперт.
В целом тема потребительского терроризма не нова, подчеркнул основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов. По его словам, у нее есть две основные причины.
"Первая – недобросовестные действия конкурентов или бывших сотрудников, которые, например, могут массово записываться на услуги с разных номеров, чтобы создать искусственные простои в салоне", – сказал он в разговоре с Москвой 24.
По словам эксперта, для минимизации таких ситуаций необходима системная работа. Она включает в себя регулярный прозвон клиентской базы, напоминания о записи, рассылки и персонализированное обслуживание постоянных клиентов.
"Также помогает внедрение платного бронирования или подтверждение визита предоплатой. Многие салоны практикуют систему скидок за предоплату услуг на несколько процедур вперед или покупку абонементов и сертификатов, что повышает вероятность визита клиента", – объяснил он.
Для подтверждения процедуры чаще всего устанавливается несколько уровней: например, напоминание за три дня до визита, за день и за три часа, пояснил Стоянов.
Если клиент не подтвердил запись в установленные сроки, салон вправе отменить ее, освободив время для других. Конкретные временные рамки каждый определяет самостоятельно, исходя из своей политики и специфики работы, заключил эксперт.