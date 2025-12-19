Юрист Хмелевской: клиентам салонов красоты грозит срок за неоплаченные услуги

Российские работники бьюти-индустрии потеряли более 60% выручки в декабре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го из-за клиентов: по данным СМИ, одна из причин заключается в том, что многие девушки уходят из салонов, не оплатив услуги. Какие еще схемы придумывают недобросовестные потребители бьюти-услуг и как мастерам обезопасить себя, разбиралась Москва 24.

"Начали потихонечку экономить"

В преддверии нового, 2026 года представители бьюти-индустрии столкнулись не с ожидаемым ростом выручки, а с волной обмана со стороны клиентов. В декабре 2025-го доходы многих мастеров упали более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го в том числе из-за регулярных афер, передал телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, вместо оплаты услуг клиенты применяют разные схемы: устраивают скандалы и угрожают судом, переводят неполную сумму, просто сбегают из салона после процедуры или обещают оплатить позже и пропадают. Чаще всего от таких действий страдают мастера маникюра, окрашивания и наращивания волос, утверждает издание.

Ситуацию усугубляет общее снижение спроса: многие клиентки в целях экономии вообще отказываются от услуг или выполняют процедуры самостоятельно, добавил телеграм-канал.

Юрист Денис Хмелевской предупредил в разговоре с Москвой 24, что недобросовестное поведение клиентов является противоправным и прямо запрещено законом.

"Если стоимость причиненного ущерба превышает 2,5 тысячи рублей, это квалифицируется как уголовное преступление по статье о мошенничестве (159 УК РФ) или краже (158 УК РФ). В первом случае наказание может варьироваться от штрафа до 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет, а во втором – от штрафа в размере до 80 тысяч до лишения свободы на срок до 2 лет", – отметил эксперт.

Если стоимость услуги меньше 2,5 тысячи, клиенту грозит административная ответственность по статье о мелком хищении (7.27 КоАП РФ). В таком случае наказание варьируется начиная от штрафа до пятикратной стоимости украденного или (в зависимости от суммы) не менее 1–3 тысяч рублей, заканчивая обязательными работами от 50 до 120 часов.

В случае когда человек повторно совершает аналогичное правонарушение после привлечения к административной ответственности, это также может повлечь уголовное наказание, подчеркнул юрист.

При этом, даже если мастер работает неофициально, без оформления чеков, он также имеет право обратиться в полицию.

"Налоговая дисциплина и оформление гражданских правоотношений – это отдельный вопрос. Сам факт оказания услуги порождает правовые последствия и, если в отношении мастера совершено преступление, он обладает правом на защиту независимо от того, как были оформлены финансовые взаимоотношения", – пояснил эксперт.

"Право на защиту"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Чтобы противодействовать потребительскому экстремизму, предпринимателям необходимо следовать нескольким мерам, сказал Денис Хмелевской.





Денис Хмелевской юрист Во-первых, обязательно обращаться в полицию по каждому противоправному случаю. Все это фиксируется и может стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Во-вторых, важно выстраивать бизнес-процессы так, чтобы личность клиента была верифицирована. Например, запрашивать номер телефона и ФИО при записи или заводить клиентскую карту. Когда посетитель понимает, что его личность установлена, это существенно снижает риски недобросовестного поведения, отметил юрист.

В-третьих, следует устанавливать видеокамеры с хорошим разрешением в зоне оказания услуг, предварительно уведомив об этом клиентов. Это поможет зафиксировать лицо нарушителя.

Кроме того, в инструкциях для мастеров и администраторов должно быть четко прописано правило об обязательном обращении в правоохранительные органы с указанием всех обстоятельств и данных клиента, добавил эксперт.

В целом тема потребительского терроризма не нова, подчеркнул основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов. По его словам, у нее есть две основные причины.

"Первая – недобросовестные действия конкурентов или бывших сотрудников, которые, например, могут массово записываться на услуги с разных номеров, чтобы создать искусственные простои в салоне", – сказал он в разговоре с Москвой 24.





Игорь Стоянов основатель и президент сети салонов красоты Вторая причина связана с самими клиентами: в конце года многие болеют, сталкиваются с финансовыми трудностями, пробками или просто не считают нужным предупредить об отмене, полагая, что салон должен самостоятельно отслеживать их визиты.

По словам эксперта, для минимизации таких ситуаций необходима системная работа. Она включает в себя регулярный прозвон клиентской базы, напоминания о записи, рассылки и персонализированное обслуживание постоянных клиентов.

"Также помогает внедрение платного бронирования или подтверждение визита предоплатой. Многие салоны практикуют систему скидок за предоплату услуг на несколько процедур вперед или покупку абонементов и сертификатов, что повышает вероятность визита клиента", – объяснил он.

Для подтверждения процедуры чаще всего устанавливается несколько уровней: например, напоминание за три дня до визита, за день и за три часа, пояснил Стоянов.

Если клиент не подтвердил запись в установленные сроки, салон вправе отменить ее, освободив время для других. Конкретные временные рамки каждый определяет самостоятельно, исходя из своей политики и специфики работы, заключил эксперт.