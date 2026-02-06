Форма поиска по сайту

06 февраля, 17:06

Происшествия

В Подмосковье мужчина получил 3 года колонии за попытку похищения 9-летней девочки

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции Московской области"

Суд в Балашихе приговорил к 3 годам колонии мужчину, обвиняемого в похищении 9-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Согласно приговору, инцидент произошел днем 1 октября 2025 года на улице Карла Маркса. Пьяный мужчина представился проходившей мимо девочке сотрудником правоохранительных органов, а затем схватил за руку. На попытки несовершеннолетней сопротивляться он никак не реагировал.

В конечном итоге ребенку все же удалось освободиться и сбежать, но мужчина догнал его и снова схватил, чтобы увести. Довести задуманное до конца у него однако не вышло, поскольку в ситуацию вмешались очевидцы, услышавшие просьбы девочки о помощи.

Суд признал мужчину виновным по статье о покушении на похищение несовершеннолетнего, назначив ему наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Кроме того, был удовлетворен иск о компенсации морального вреда в размере 470 тысяч рублей.

Ранее мужчина в Абхазии похитил 14-летнюю школьницу, чтобы взять ее в жены. Как сообщили в прокуратуре страны, 40-летний похититель подкараулил девочку возле школы и насильно посадил в машину.

Он привел ребенка к себе домой и сказал родственникам пленницы, что собирается на ней жениться. Через некоторое время девочку забрали правоохранители, передав ее родителям. Прокуратура начала проверку.

