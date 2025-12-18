Маркетолог Новиков спрогнозировал общее удорожание техники на 10–12% в 2026 году

Производители предупреждают о возможном дефиците и подорожании бюджетных ноутбуков, сообщили СМИ. Реален ли рост цен и стоит ли поторопиться со сменой техники, разбиралась Москва 24.

Вина производителей?

Дефицит бюджетных ноутбуков стоимостью 20–30 тысяч рублей может возникнуть на российском рынке уже после Нового года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей производителей и продавцов компьютерной техники.

По словам специалистов, проблема связана с нехваткой центральных процессоров.

"В этом году крупнейший в мире производитель чипов – американская корпорация Intel – резко сократил выпуск процессоров начального уровня, включая N100, N300 и ряд других. В результате производители недорогих ноутбуков столкнулись с нехваткой комплектующих", – рассказал менеджер одного из производителей ПК.

При этом коммерческий директор интернет-магазина бытовой, цифровой техники и электроники Алексей Погудалов подтвердил возникшие затруднения с поставками. Он отметил, что сроки их ожидания уже увеличились, а ассортимент доступных моделей в бюджетном сегменте сократился.

"Intel, как и другие производители, переориентируется на выпуск более маржинальных и производительных моделей, что ведет к уменьшению объемов производства бюджетных чипов", – отметил он.

При этом аналитик Эльдар Муртазин отметил, что дефицит отразился и на стоимости устройств.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик аналитической компании Те, что осенью 2025 года стоили около 20 тысяч рублей, сейчас продаются за 26 тысяч – для такой категории это существенный рост. После Нового года подорожание, скорее всего, продолжится – цена таких гаджетов может достигнуть 30 тысяч рублей и выше.

По оценке Муртазина, на такие модели до сих пор приходилось около 15% всех продаж ноутбуков в России, что составляет заметную долю для рынка. Бюджетные ноутбуки традиционно пользуются спросом у школьников, студентов, пенсионеров и пользователей, которым устройство нужно для базовых задач: работы с текстами, просмотра сайтов и фильмов.

Ранее стало известно, что россияне начали скупать видеокарты впрок на фоне мирового бума искусственного интеллекта, опасаясь роста цен. Осенью продажи на маркетплейсах выросли на 124% по сравнению с летом, а в годовом выражении – почти на 400%. Наибольший рост отмечен в Санкт-Петербурге, где оборот увеличился более чем на 800% при увеличении среднего чека на 21%.

Торопиться не стоит?

Маркетолог, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков подтвердил в разговоре с Москвой 24, что в сегменте недорогих ноутбуков ценой около 20–30 тысяч рублей действительно наблюдается заметный рост цен – до 25% за последние три месяца.

По его словам, сложившаяся ситуация вынуждает производителей использовать более дорогие компоненты, что увеличивает себестоимость на 9–15%. При этом высокий спрос на дешевые ноутбуки на фоне сократившегося предложения приведет к подорожанию.

Кроме того, на рост цен также влияют более широкие экономические факторы: ослабление рубля и общая инфляция, которая в потребительском сегменте выше официальных показателей, пояснил Новиков.

Также сейчас наблюдается бум на рынке оперативной памяти, где цены на некоторые модели увеличились в 10 раз из-за высокого спроса со стороны серверного сектора.

"Некоторые производители уже анонсируют рост цен на 15–20% с декабря-января именно из-за этого компонента", – добавил маркетолог.





Игорь Новиков маркетолог, член Гильдии маркетологов При этом важно понимать, что данная ситуация затрагивает именно самый доступный сегмент. На фоне дорожающих кредитов и экономической неопределенности спрос на дорогую технику, напротив, просел, и ретейлеры даже снижали цены на модели от 50–80 тысяч рублей, включая топовые бренды, чтобы стимулировать продажи.

Потребители сейчас более осторожны и часто выбирают бюджетные варианты вместо флагманов, пояснил он.

"Что касается прогнозов, то в 2026 году ожидается общее удорожание техники на 10–12% из-за инфляции и курсовых колебаний, а к осени 2026 года возможен дополнительный рост на 4–6% в связи с введением технологического сбора. Однако резкого скачка цен не ожидается – процесс будет постепенным", – уточнил Новиков.

По мнению маркетолога, в этой ситуации потребителям важно сохранять рациональный подход. Если человек давно планировал покупку именно бюджетного ноутбука, то есть смысл рассмотреть ее до конца года, пока цены не продолжили рост.

"Однако для остальной техники паниковать не стоит: январь традиционно приносит распродажи, когда ретейлеры избавляются от излишков. Рынок электроники цикличен, и за периодами роста следуют периоды скидок. Поэтому, если текущая техника справляется с задачами, нет необходимости покупать что-то из страха подорожания", – посоветовал эксперт.

Он обратил внимание на то, что технологии постоянно обновляются и цена за качество со временем снижается.

"Ключевое – оценивать реальные потребности и финансовые возможности. Если покупка необходима именно сейчас и есть свободные средства, можно действовать", – отметил эксперт.

Но если для приобретения планируется использовать кредит, возможно, стоит подождать. В целом паника вокруг дефицита бюджетных ноутбуков несколько преувеличена: это точечная проблема конкретного сегмента, заключил Новиков.

Как отметил IT-эксперт Антон Аверьянов в разговоре с Москвой 24, подорожание затронет не только ноутбуки, но и другую технику – смартфоны и комплектующие для компьютеров, поскольку сейчас значительные ресурсы, особенно оперативная память, направляются в центры обработки данных для развития искусственного интеллекта.





Антон Аверьянов IT-эксперт Если ранее был бум майнинга, вызвавший дефицит видеокарт, то сейчас наблюдается аналогичная ситуация с оперативной памятью. Современные модули памяти, такие как DDR5, могут стоить до 60 тысяч рублей, что существенно влияет на конечную стоимость ноутбука, в которую входят еще процессор, видеоядра, материнская плата и другие компоненты.

Эксперт уточнил, что производственные цепочки для ноутбуков в большей степени зависят от тех же стандартных компонентов, спрос на которые перенаправлен в приоритетные сегменты, такие как ИИ-инфраструктура.

"Ключевые комплектующие, в частности оперативная память, технологически схожи как в потребительских устройствах, так и в оборудовании для дата-центров, хотя последнее часто адаптировано для больших объемов данных и повышенной стабильности", – пояснил Аверьянов.

По мнению эксперта, ситуация может продлиться от шести месяцев до нескольких лет. Исторически аналогичные периоды, как во время бума майнинга, стабилизировались примерно за полтора года.

"Сейчас ситуация может продлиться еще полгода-год, после чего цены начнут нормализовываться по мере наращивания производственных мощностей и открытия новых заводов, которые со временем смогут удовлетворить возросший спрос", – пояснил он.

Таким образом, хотя краткосрочный рост цен вероятен, в долгосрочной перспективе ситуация должна выровняться, заключил Аверьянов.