Подозреваемая в подстрекательстве к убийству 17-летнего подростка задержана в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержана 17-летняя девушка. Ее подозревают в подстрекательстве и пособничестве убийству сверстника, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Установлено, что 16 марта эта девушка и 16-летний подросток договорилась о встрече с 17-летним юношей и пригласили его на железнодорожную станцию Кондакопшино. Там между жертвой и фигурантом произошел конфликт, в ходе которого молодой человек нанес потерпевшему несколько ножевых ранений. После этого он попытался скрыть его тело.

По предварительной информации, ссора между молодыми людьми завязалась из-за девушки.

Мать погибшего обратилась в полицию 17 марта и сообщила, что накануне вечером ее сын ушел из дома и перестал выходить на связь. Его тело было найдено утром 19 марта.

Подозреваемого задержали. По решению Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга он заключен под стражу до 18 мая. Ему вменяют часть 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Решается вопрос об избрании меры пресечения и в отношении девушки. Следствие назначило судебно-медицинские экспертизы и продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, в ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что в попытке скрыть следы преступления решил расчленить тело погибшего ножовкой.