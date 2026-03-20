20 марта, 20:56

Происшествия

Подозреваемая в подстрекательстве к убийству 17-летнего подростка задержана в Петербурге

Фото: sledcom.ru

В Санкт-Петербурге задержана 17-летняя девушка. Ее подозревают в подстрекательстве и пособничестве убийству сверстника, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Установлено, что 16 марта эта девушка и 16-летний подросток договорилась о встрече с 17-летним юношей и пригласили его на железнодорожную станцию Кондакопшино. Там между жертвой и фигурантом произошел конфликт, в ходе которого молодой человек нанес потерпевшему несколько ножевых ранений. После этого он попытался скрыть его тело.

По предварительной информации, ссора между молодыми людьми завязалась из-за девушки.

Мать погибшего обратилась в полицию 17 марта и сообщила, что накануне вечером ее сын ушел из дома и перестал выходить на связь. Его тело было найдено утром 19 марта.

Подозреваемого задержали. По решению Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга он заключен под стражу до 18 мая. Ему вменяют часть 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Решается вопрос об избрании меры пресечения и в отношении девушки. Следствие назначило судебно-медицинские экспертизы и продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, в ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что в попытке скрыть следы преступления решил расчленить тело погибшего ножовкой.

Читайте также


Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

