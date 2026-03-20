20 марта, 18:48

Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия может продать США рудник за 3 млрд долларов

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может продать Вашингтону рудник минимум за 3 миллиарда долларов. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на агентство БелТа.

Белорусский лидер впервые высказался об этом на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания. По его словам, США обдумывают данное предложение.

"Но 3 миллиарда – это минимум. А правительство посчитает запасы, еще чего-то... Это будет дороже", – подчеркнул он.

Лукашенко также отметил, что, хоть США и богаты, за необходимые ресурсы много платить они не собираются. По его словам, страна все "хочет за бесплатно".

Ранее президент Белоруссии анонсировал "большую сделку" с США, инициатором которой выступила американская сторона. Он указывал, что в ней будет "отражен ряд вопросов", которые стоят в повестке диалога между странами. Лукашенко добавил, что он также заинтересован в этой теме и готов ее проработать.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил о своей симпатии к белорусскому президенту. Он подчеркнул, что у Вашингтона "очень хорошие" отношения с Минском, а уважение между двумя государствами взаимно.

