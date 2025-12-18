Лукашенко заявил, что Трамп может запомниться самым миролюбивым президентом США

Фото: depositphotos/palinchak

Действующий президент США Дональд Трамп может войти в историю как самый миролюбивый американский лидер, если с его помощью будет завершен конфликт на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Newsmax TV.

"Если конфликт на Украине будет при помощи Трампа остановлен, он войдет в историю. Ему не нужна никакая Нобелевская премия. Он войдет в историю как самый миролюбивый президент Соединенных Штатов Америки", – подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что всегда приветствовал приход Трампа к власти, хотя и не является его слепым сторонником.

Лукашенко также заявил, что реализация на практике принятой недавно стратегии национальной безопасности США станет подарком для мира. Кроме того, если по иницитиве Трампа будет создан блок большой пятерки, состоящий из России, Китая, Японии, США и Индии, то мир будет совершенно иным.

Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине уже близко. Он также сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф обладает наилучшими качествами, чтобы стать переговорщиком по ситуации на Украине.

Россия выступает за достижение мира, а не временного перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению конфликта, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что до нового раунда переговоров необходимо ознакомиться с результатами контактов Вашингтона с Киевом при участии представителей Евросоюза.