Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:55

Политика

Лукашенко заявил, что Трамп может запомниться самым миролюбивым президентом США

Фото: depositphotos/palinchak

Действующий президент США Дональд Трамп может войти в историю как самый миролюбивый американский лидер, если с его помощью будет завершен конфликт на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Newsmax TV.

"Если конфликт на Украине будет при помощи Трампа остановлен, он войдет в историю. Ему не нужна никакая Нобелевская премия. Он войдет в историю как самый миролюбивый президент Соединенных Штатов Америки", – подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что всегда приветствовал приход Трампа к власти, хотя и не является его слепым сторонником.

Лукашенко также заявил, что реализация на практике принятой недавно стратегии национальной безопасности США станет подарком для мира. Кроме того, если по иницитиве Трампа будет создан блок большой пятерки, состоящий из России, Китая, Японии, США и Индии, то мир будет совершенно иным.

Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине уже близко. Он также сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф обладает наилучшими качествами, чтобы стать переговорщиком по ситуации на Украине.

Россия выступает за достижение мира, а не временного перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению конфликта, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что до нового раунда переговоров необходимо ознакомиться с результатами контактов Вашингтона с Киевом при участии представителей Евросоюза.

Трамп заявил, что Украина лишилась части своей территории

Читайте также


политика

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика