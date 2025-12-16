Песков заявил, что Россия хочет мира, а не передышки для Киева

Фото: kremlin.ru

Россия выступает за достижение мира, а не временного перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею Киева о рождественском перемирии.

"Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее. Вот что мы хотим", – отметил представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в стране "всеукраинский референдум" по территориальным вопросам, однако Песков заявлял, что Россия отвергает любые предлоги для требования перемирия или паузы на фронте.

До этого Зеленский выражал готовность к заключению энергетического перемирия, если Россия тоже согласится на инициативу. Тогда Песков напомнил, что РФ работает исключительно над установлением мира.