Песков счел неблагодарным делом установление сроков в украинском урегулировании

Фото: kremlin.ru

Говорить о каких-то временных рамках по достижению мира на Украине – неблагодарное занятие. Такое заявление сделал на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я не берусь говорить о каких-то сроках. Думаю, что это было бы сейчас самым неблагодарным делом", – ответил он на вопрос, реально ли к католическому Рождеству выйти по украинскому урегулированию на согласованную позицию.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что Россия ни разу не обсуждала корейский вариант для достижения мира на Украине. По его словам, Москва пока не ознакомилась с инициативами Брюсселя и Киева по урегулированию конфликта.

До этого президент Украины Владимир Зеленский предложил провести "всеукраинский референдум" по территориальным вопросам, однако Россия отвергает любые предлоги для требования перемирия или паузы на фронте, подчеркнул Песков.