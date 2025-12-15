Форма поиска по сайту

15 декабря, 11:29

Политика
WSJ: переговоры в Берлине были сложными, США не хотят идти на компромисс

США и Украина провели трудные переговоры в Берлине

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Carsten Koall

США и Украина провели непростые переговоры в Берлине. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на The Wall Street Journal, которому поступила информация от источника, знакомого с ходом встречи.

По данным журналистов, США не хотят идти на компромисс. По этой причине переговоры с Украиной и их европейскими союзниками были похожи на "перетягивание каната". В частности, американская делегация настаивала на необходимости принятия быстрых решений, однако те указывали на разногласия, которые нужно устранить.

Встреча по урегулированию конфликта на Украине прошла в Берлине вечером 14 декабря. В ней принимали участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и украинский лидер Владимир Зеленский.

После короткого приветствия канцлер ФРГ Фридрих Мерц покинул переговоры. Однако его советник по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался на встрече в качестве модератора.

Позднее Уиткофф заявил о значительном прогрессе, достигнутом в ходе встречи. По его словам, переговоры были посвящены комплексному плану мирного урегулирования конфликта на Украине. Также стороны подняли ряд экономических вопросов. При этом переговоры должны были продолжиться утром 15 декабря.

