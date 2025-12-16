Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 19:52

Политика
Главная / Новости /

Песков: до новых переговоров по Украине надо узнать итоги контактов США, Украины и ЕС

До новых переговоров по Украине надо узнать итоги контактов США, Украины и ЕС – Песков

Фото: kremlin.ru

Перед организацией нового раунда переговоров по Украине необходимо ознакомиться с результатами контактов Вашингтона с Киевом при участии представителей Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва еще не получала сигналов об итогах трехсторонней беседы. Вместе с тем представитель Кремля указал, что участие Европы в обсуждении украинского урегулирования "ничего хорошего не сулит".

Представители США и Украины встретились в Берлине вечером в воскресенье, 14 декабря. Участие в переговорах приняли спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и президент Украины Владимир Зеленский.

По данным СМИ, встреча была непростой. Журналисты писали, что Вашингтон не хочет идти на компромисс, поэтому переговоры с Киевом и европейскими союзниками похожи на "перетягивание каната".

Зеленский, в свою очередь, заявил, что США настаивают на выводе украинских военных из Донбасса как на одном из условий мирного соглашения с Россией. Украинский лидер счел эти требования несправедливыми и подчеркнул, что Киев продолжит добиваться варианта "стоим там, где стоим".

Однако после второго раунда переговоров, который состоялся 15 декабря, украинский лидер отметил, что встреча была продуктивной.

В ФРГ, в свою очередь, сообщили, что Евросоюз и США договорились предоставить Украине гарантии безопасности, схожие с 5-й статьей НАТО. Американский президент Дональд Трамп также заявил, что урегулирование кризиса стало ближе, чем когда-либо. При этом он пожаловался на то, что стороны конфликта меняют свои позиции во время переговоров.

Читайте также


властьполитика

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика