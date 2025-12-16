Песков: до новых переговоров по Украине надо узнать итоги контактов США, Украины и ЕС

Фото: kremlin.ru

Перед организацией нового раунда переговоров по Украине необходимо ознакомиться с результатами контактов Вашингтона с Киевом при участии представителей Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва еще не получала сигналов об итогах трехсторонней беседы. Вместе с тем представитель Кремля указал, что участие Европы в обсуждении украинского урегулирования "ничего хорошего не сулит".

Представители США и Украины встретились в Берлине вечером в воскресенье, 14 декабря. Участие в переговорах приняли спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и президент Украины Владимир Зеленский.

По данным СМИ, встреча была непростой. Журналисты писали, что Вашингтон не хочет идти на компромисс, поэтому переговоры с Киевом и европейскими союзниками похожи на "перетягивание каната".

Зеленский, в свою очередь, заявил, что США настаивают на выводе украинских военных из Донбасса как на одном из условий мирного соглашения с Россией. Украинский лидер счел эти требования несправедливыми и подчеркнул, что Киев продолжит добиваться варианта "стоим там, где стоим".

Однако после второго раунда переговоров, который состоялся 15 декабря, украинский лидер отметил, что встреча была продуктивной.

В ФРГ, в свою очередь, сообщили, что Евросоюз и США договорились предоставить Украине гарантии безопасности, схожие с 5-й статьей НАТО. Американский президент Дональд Трамп также заявил, что урегулирование кризиса стало ближе, чем когда-либо. При этом он пожаловался на то, что стороны конфликта меняют свои позиции во время переговоров.

