Трамп заявил, что мир на Украине ближе, чем когда-либо

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине в данный момент ближе, чем когда-либо. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

Трамп рассказал, что его команда провела очень хороший разговор с европейскими лидерами об украинском конфликте.

Одновременно с этим американский лидер пожаловался, что стороны конфликта меняют свои позиции в процессе переговоров. По его словам, сейчас Москва и Киев хотят положить конец конфликту, однако затем они могут "внезапно" передумать.

Тем не менее Трамп выразил уверенность, что российская сторона действительно желает завершения конфликта.

Второй раунд переговоров между делегациями Украины и США завершился в Берлине 15 декабря. Он длился около двух часов. В переговорах также принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал прошедшие переговоры с США продуктивными, но непростыми. Он отметил, что в ходе встречи обсуждалось "очень много деталей". По его словам, команды "идут по пунктам" и "определяют шаги".

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Евросоюза и США договорились о предоставлении Украине гарантий безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО. Он также отметил, что США взяли на себя соответствующие обязательства политически, а "в перспективе" и юридически.