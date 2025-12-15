Форма поиска по сайту

15 декабря, 16:12

Политика

Зеленский назвал несправедливыми требования США покинуть Донбасс

Фото: ТАСС/АР/Markus Schreiber

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США настаивают на выводе украинских военных из Донбасса как на одном из условий мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на украинские СМИ.

Зеленский уточнил, что Соединенные Штаты предлагают "компромисс", согласно которому РФ не будет "заходить" на подконтрольную Киеву часть Донбасса. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны покинуть эти территории.

Украинский лидер счел эти требования несправедливыми и подчеркнул, что Киев продолжит добиваться варианта "стоим там, где стоим".

Ранее США и Украина провели переговоры в Берлине. В них участвовали спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и Зеленский.

Уиткофф сообщил о прогрессе на встрече. С его слов, разговор был посвящен комплексному плану мирного урегулирования украинского конфликта. При этом СМИ писали, что стороны провели непростые переговоры.

Киев отказался уступать контроль над Донбассом

