RT: США предложили Киеву многоэтапный подход к гарантиям безопасности

США предложили Украине многоэтапный подход по урегулированию конфликта. Об этом пишет RT со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, украинский лидер Владимир Зеленский выдвинул Вашингтону требование гарантий безопасности Киеву в качестве предварительного условия для окончательной сделки. Штаты в ответ предложили "многоэтапный подход", который подразумевает гарантии, которые будут согласованы лишь со временем.

Ранее СМИ сообщали, что США якобы предложили создание демилитаризованной зоны как возможного варианта урегулирования конфликта на Украине. Журналисты отмечали, что этот план схож с уже существующей "корейской моделью".

В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва ни разу не обсуждала "корейский вариант" урегулирования конфликта на Украине. Он отмечал, что РФ пока не ознакомилась с инициативами Евросоюза и Украины по урегулированию конфликта. Однако, по словам Ушакова, их вклад в достижение мира вряд ли будет конструктивным.

