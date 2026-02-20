График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 14:05

Политика
FlightAware: летевший из США неизвестный самолет был бортом президента Узбекистана

Летевший из США неизвестный самолет оказался бортом президента Узбекистана

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Неизвестный американский самолет, который ранее вызывал внимание СМИ, оказался бортом, на котором президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возвращался из Вашингтона. Информация следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.

По имеющимся данным, борт № 1 вылетел с авиабазы Эндрюс 19 февраля в 14:12 и приземлился в Ташкенте 20 февраля в 12:13 по местному времени.

Мирзиёев находился в Вашингтоне с 17 по 19 февраля с целью участия в первом заседании "Совета мира" по Газе.

Пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов уточнил, что в полете лидер страны продолжал обсуждать итоги визита с членами делегации и провел серию телефонных разговоров и видеоконференций с руководителями отраслевых ведомств и регионов. По его словам, во время 12-часового перелета лайнер фактически стал полноценным воздушным штабом.

"Совет мира" был сформирован в конце января в качестве временного органа управления в секторе Газа. Предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах. По данным СМИ, глава Белого дома Дональд Трамп пригласил в организацию 58 стран.

