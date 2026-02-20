Трамп дважды заснул на первом заседании "Совета мира"

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп не смог побороть сонливость и дважды задремал на первом заседании "Совета мира". Об этом сообщает News.ru со ссылкой на материалы пресс-службы мероприятия.

Встреча состоялась в четверг, 19 февраля, в Вашингтоне. Трамп прикрыл веки и ненадолго уснул во время выступления одного из участников.

"Совет мира" был сформирован в конце января в качестве временного органа управления в секторе Газа. Предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что "Совет мира" не станет заменой ООН. По его словам, Соединенные Штаты испытывают неприязнь к организации, поскольку там требуется "убеждать и находить компромиссы".

Россия не приняла участия в прошедшем собрании. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что формированием позиции Москвы по данному объединению занимается МИД.