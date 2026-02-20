График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 13:05

Безопасность

Москвичам расскажут о безопасности при сделках с недвижимостью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обучающий семинар "Продавцы под влиянием: что делать, если требуют вернуть квартиру. Практические шаги от юристов и риелторов" состоится в Москве. На нем расскажут о безопасности сделок с недвижимостью.

Участниками мероприятия станут представители департамента информационных технологий Москвы, столичного управления Росреестра, коллегии адвокатов "Московский юридический центр" и Гильдии риелторов Москвы. Благодаря им слушатели узнают, какие документы нужно проверить и какие справки необходимо предоставить перед покупкой жилья, а также за чем следить при анализе юридической чистоты сделки.

"Покупка и продажа недвижимости нередко сопряжены с риском попасться на уловки мошенников. На этапе подбора квартиры злоумышленники предлагают покупателям оперативно найти подходящий вариант или предоставить доступ к уникальной базе объектов за предоплату, могут обманом вынуждать продать недвижимость, после завершения сделки неблагонадежный продавец может оспорить продажу или использовать другие хитрости для обмана", – подчеркнула глава проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина.

Но новом семинаре будут разбирать основные этапы безопасной сделки – от первичной проверки объекта и продавца до регистрации права собственности. Эксперты расскажут, каких деталей следует опасаться, что нужно узнать при разговоре с продавцом и о каких документах важно спросить в первую очередь. Особое внимание будет акцентировано на безопасной передаче денег и подписании договора.

Участники смогут узнать о проверке истории объекта и получении достоверной информации о владельце. На каждом этапе семинара эксперты представят реальные примеры и дадут рекомендации. Гости также получат возможность задать вопросы и проконсультироваться.

Семинар проведут в 17:00 25 февраля. Участие требует предварительной регистрации на сайте мероприятия.

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательную видеофиксацию сделок с жильем нотариусом. Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что такая мера нужна при заключении сделок гражданами старше 65 лет, в остальных случаях она может вестись по желанию.

"Новости дня": в ГД предложили запретить наличные сделки с недвижимостью

Читайте также


безопасностьобществонедвижимостьгород

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика