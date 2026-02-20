Москвичам расскажут о безопасности при сделках с недвижимостью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обучающий семинар "Продавцы под влиянием: что делать, если требуют вернуть квартиру. Практические шаги от юристов и риелторов" состоится в Москве. На нем расскажут о безопасности сделок с недвижимостью.

Участниками мероприятия станут представители департамента информационных технологий Москвы, столичного управления Росреестра, коллегии адвокатов "Московский юридический центр" и Гильдии риелторов Москвы. Благодаря им слушатели узнают, какие документы нужно проверить и какие справки необходимо предоставить перед покупкой жилья, а также за чем следить при анализе юридической чистоты сделки.

"Покупка и продажа недвижимости нередко сопряжены с риском попасться на уловки мошенников. На этапе подбора квартиры злоумышленники предлагают покупателям оперативно найти подходящий вариант или предоставить доступ к уникальной базе объектов за предоплату, могут обманом вынуждать продать недвижимость, после завершения сделки неблагонадежный продавец может оспорить продажу или использовать другие хитрости для обмана", – подчеркнула глава проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина.

Но новом семинаре будут разбирать основные этапы безопасной сделки – от первичной проверки объекта и продавца до регистрации права собственности. Эксперты расскажут, каких деталей следует опасаться, что нужно узнать при разговоре с продавцом и о каких документах важно спросить в первую очередь. Особое внимание будет акцентировано на безопасной передаче денег и подписании договора.

Участники смогут узнать о проверке истории объекта и получении достоверной информации о владельце. На каждом этапе семинара эксперты представят реальные примеры и дадут рекомендации. Гости также получат возможность задать вопросы и проконсультироваться.

Семинар проведут в 17:00 25 февраля. Участие требует предварительной регистрации на сайте мероприятия.

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательную видеофиксацию сделок с жильем нотариусом. Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что такая мера нужна при заключении сделок гражданами старше 65 лет, в остальных случаях она может вестись по желанию.