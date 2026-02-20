Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Шестилетний ребенок выпал из окна дошкольного учреждения в Якутске, организована процессуальная проверка. Об этом сообщили в СУ СК по Республике Саха (Якутия) в телеграм-канале.

Правоохранители установили, что ребенок забрался на подоконник на втором этаже, открыл окно и выпал. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, информация о его состоянии не уточняется.

В СК призвали взрослых быть более внимательными к детям и не оставлять их без присмотра даже на короткий промежуток времени. На окна необходимо устанавливать специальные замки, фиксаторы и другие механизмы, говорится в сообщении.

Ранее в городе Северодвинске Архангельской области ребенка госпитализировали после того, как он выпал из окна второго этажа школы. Предварительно, школьник, чей возраст не утоняется, получил телесные повреждения. Региональная прокуратура организовала проверку.