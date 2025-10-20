Форма поиска по сайту

20 октября, 21:39

Происшествия

Восьмиклассница выпала из окна школы в Санкт-Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Восьмиклассница выпала с 4-го этажа школы в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба главка СК России по городу.

В соцсетях указывали, что инцидент произошел в образовательном учреждении на проспекте Королева. В результате падения с высоты школьница получила травмы. Она госпитализирована, ей оказывают медпомощь.

По факту случившегося следователи организовали процессуальную проверку. Выясняются обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Ранее в Оренбурге 12-летний мальчик выжил после падения с 6-го этажа жилого дома на Ноябрьской улице. С травмами его доставили в местную больницу. Правоохранители начали доследственную проверку, по итогам которой они дадут правовую оценку и вынесут решение в соответствии с законодательством.

Ребенок упал со второго этажа в торговом центре в ТиНАО

