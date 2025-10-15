Подросток выжил после падения с 6-го этажа в Оренбурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

12-летний подросток выжил после падения из окна 6-го этажа многоквартирного дома в Оренбурге, сообщает пресс-служба СУ СКР по Оренбургской области.

По данным следствия, инцидент произошел на Ноябрьской улице. Сообщение о падении поступило в полицейское отделение 15 октября.

С травмами его доставили в местную больницу. В настоящее время правоохранители организовали доследственную проверку, в рамках которой осмотрели место происшествия и приступили к выяснениям обстоятельств случившегося.

По итогам проверки правоохранители дадут правовую оценку и вынесут соответствующее процессуальное решение.

Ранее в Москве местный житель Добрыня Никитич выпал из окна 4-го этажа дома и выжил. По данным СМИ, 50-летний мужчина приземлился на балкон 2-го этажа, после чего был госпитализирован. При этом во время полета он разбил стекла.

По предположению знакомой пострадавшего, причиной падения стал побег от полицейских. Женщина уточнила, что москвич официально не работал и был замешан в сомнительных делах, из-за чего у него были проблемы с законом.