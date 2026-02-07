ТАСС: экс-замминистра юстиции Тропин умер из-за сердечной недостаточности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бывший заместитель министра юстиции РФ Сергей Тропин умер из-за острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Собеседник агентства уточнил, что ему стало плохо в ванной комнате, где он и скончался.

Тело Тропина было обнаружено в квартире в центре Москвы 6 февраля. Его нашли в одном из домов на 3-й Красногвардейской улице.

При этом, по данным СМИ, смерть экс-замминистра юстиции не носит криминальный характер.

Тропин занимал пост замглавы Минюста России с февраля 1996 года по март 1997 года. В мае 1996 года ему присвоили чин государственного советника юстиции 1-го класса.

