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29 апреля, 12:43

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ТАСС: тело замначальника ФСИН по Красноярскому краю обнаружено в гараже Красноярска

Замначальника ГУ ФСИН по Красноярскому краю нашли мертвым в гараже Красноярска – СМИ

Фото: 24.fsin.gov.ru

Заместитель начальника ГУ ФСИН по Красноярскому краю Игорь Рожнев обнаружен мертвым в гараже в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Как рассказал собеседник агентства, мужчина гостил у родственников. На следующее утро его тело нашла в гараже дочь. В правоохранительных органах предположили, что Рожнев покончил с собой.

"Следователи СК проводят проверку, устанавливают все обстоятельства смерти мужчины", – цитирует издание региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что немецкая писательница Александра Фрелих была найдена убитой в плавучем доме на реке Эльба в Гамбурге. Ее тело нашел сын утром 22 апреля.

Полиция считает, что она погибла между 00:00 и 05:30. Дело передано в отдел по расследованию убийств на фоне доказательств нападения.

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