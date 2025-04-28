The Guardian: немецкая писательница Александра Фрелих найдена убитой в Гамбурге

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Немецкая писательница Александра Фрелих найдена убитой в плавучем доме на реке Эльба в Гамбурге. Полиция начала расследование, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на издание The Guardian.

По данным журналистов, ее тело нашел сын утром 22 апреля. Полиция считает, что она погибла между 00:00 и 05:30. Дело передано в отдел по расследованию убийств на фоне доказательств нападения. Однако власти не стали сообщать подробности.

Согласно информации местной телекомпании NDR, писательницу застрелили. Следователи обратились с просьбой к возможным свидетелям, которые могли видеть подозрительную активность на плавучем доме, где проживала Фрелих.

"Согласно имеющейся информации, родственники обнаружили 58-летнюю женщину бездыханной в ее плавучем доме и предупредили пожарных, которые смогли только подтвердить смерть женщины", – указал представитель правоохранительных органов.

По его словам, следствие рассматривает возможных подозреваемых и устанавливает, могла ли писательница быть знакома с убийцей.

"Учитывая продолжающееся расследование, в настоящее время мы не можем предоставить никакой дополнительной информации", – уточнил представитель полиции.

Кроме того, СМИ указали, что на место убийства прибыли водолазы из-за предположений о том, что оружие могли выбросить в реку.

Ранее российского писателя Ивана Оганова нашли мертвым в собственной квартире в центре Москвы. Ему было 80 лет. В правоохранительных органах сообщили, что тело было найдено без признаков насильственной смерти. По данным СМИ, Оганов во время последнего общения с близкими сетовал на плохое самочувствие.

