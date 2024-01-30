Писателя Ивана Оганова нашли мертвым в своей квартире в Москве – СМИ

Фото: youtube.com/Иван Оганов

Российского писателя Ивана Оганова нашли мертвым в собственной квартире в центре Москвы, ему было 80 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Оганов перестал выходить на связь с родственниками и близкими, и они обратились в полицию. После этого участковый в сопровождении родственников прибыл в квартиру писателя на Фрунзенской набережной", – говорится в сообщении.

В правоохранительных органах добавили, что тело было найдено без признаков насильственной смерти. Однако материалы по факту смерти писатели были переданы в Следственный комитет для проверки.

По данным СМИ, Оганов во время последнего общения с близкими сетовал на плохое самочувствие.

Литератор родился в Тбилиси в 1943 году. Он обучался в Московском институте иностранных языков. Среди читателей Оганов наиболее известен по поэме "Осень в Риме", а также романам "Песни об умерших детях", "Венок грехопадений", "Опустел наш сад" и "Песнь виноградаря осенью".