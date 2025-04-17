ТАСС: в Москве убили участника "Дома-2" Дмитрия Лукина

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Участника проекта "Дом-2" Дмитрия Лукина убили в квартире на Щелковском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В столичном управлении СК РФ подтвердили убийство, однако не уточнили имя погибшего.

По предварительным данным следствия, знакомый нанес мужчине не менее 50 колото-резаных ран. Подозреваемый был доставлен в одну из городских больниц. После разрешения медиков следствие начнет допрос. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее актриса театра комедии имени Н. П. Акимова Александра Дроздова нанесла ножевые ранения актеру Илье Делю. Инцидент произошел в квартире дома, расположенного на Казанской улице в Санкт-Петербурге. После этого она была задержана.

В Театре имени Ленсовета, где Дель служит с 2022 года, рассказали, что артист был травмирован в результате бытового конфликта. В настоящее время, по их информации, его жизни ничего не угрожает.

Суд отправил Дроздову под домашний арест до 11 июня. Ей запрещено выходить из дома, общаться с участниками дела, использовать телефон, интернет и почтовую связь.

