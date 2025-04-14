Актриса Александра Дроздова, ранившая ножом Илью Деля, отправлена под домашний арест

Фото: телеграм-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Суд отправил под домашний арест актрису Театра комедии имени Н. П. Акимова Александру Дроздову за нападение с ножом на артиста Илью Деля. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Актриса пробудет под домашним арестом до 11 июня 2025 года. Также ей запрещено выходить из дома, общаться с участниками дела, использовать телефон, интернет и почтовую связь.

Решение суда прокомментировал сам пострадавший. Дель заявил, что такое наказание для Дроздовой – "слишком жесткое и суровое".

"Конфликт между нами исчерпан, претензий не имею. Никакого заявления я никогда не подавал", – добавил он в беседе с "Газетой.ру".

О произошедшем стало известно в субботу 12 апреля. Около 03:30 в квартире дома, расположенного на Казанской улице, Дроздова нанесла ножевые ранения Делю, после чего ее задержала полиция.

Ранее в квартире жилого дома на Щелковском шоссе Москвы было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.