Актер Илья Дель получил два ножевых ранения во время ссоры с подругой

Фото: ТАСС/Виталий Невар

40-летний житель Санкт-Петербурга госпитализирован с ножевыми ранениями груди и руки после ссоры с 26-летней сожительницей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 12 апреля примерно в 03:30 в квартире дома, расположенного на Казанской улице. Полиция начала по факту произошедшего проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства конфликта.

По данным ведомства, женщина, которая нанесла ножевые ранения мужчине, доставлена в отдел полиции. Как заявили ТАСС источники в полиции, задержана была актриса театра комедии имени Н. П. Акимова Александра Дроздова.

При этом правоохранители не раскрыли личность пострадавшего. Однако источник РИА Новости в оперативных службах заявил, что ножевые ранения получил актер Илья Дель.

В театре имени Ленсовета, где он служит с 2022 года, рассказали изданию, что артист был травмирован в результате бытового конфликта. Сейчас, по их информации, Дель находится в больнице в удовлетворительном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

"Мы приняли решение не отменять премьеру "Театрального романа", которая запланирована на 12 апреля. Спектакль состоится, роль Сергея Максудова исполнит Илья Колецкий", – уточнила пресс-служба театра.

Дель ранее служил в Александринском театре и Театре на Литейном. Также мужчина снимался в фильмах "Цой", "Пророк. История Александра Пушкина" и некоторых других проектах. Дроздова играла главные роли в кинокартинах "Рассвет" и "Федя. Народный футболист".

Ранее в Москве на Башиловской улице было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями. По данным столичной прокуратуры, погибший распивал алкогольные напитки в квартире с друзьями. Во время конфликта один из знакомых нанес ему удар ножом в грудь.

