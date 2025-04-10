Суд арестовал подростка, обвиняемого в убийстве мальчика в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Следком"

Суд арестовал 14-летнего подростка, который обвиняется в убийстве 10-летнего мальчика в Дмитрове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК по Подмосковью.

Подростку было предъявлено обвинение. Он признал вину и раскаялся в содеянном.

В рамках расследования уголовного дела назначены медицинская, биологическая, психолого-психиатрическая и прочие экспертизы.

Убийство ребенка произошло в микрорайоне Трудовая поселка Некрасовского 9 апреля. По версии следствия, мальчики поругались на фоне личной неприязни. В результате один из них нанес другому ножевое ранение, а затем скрылся. Его задержали на станции Икша.

При этом подросток попытался подстроить ситуацию так, будто на него было совершено нападение. Ему своевременно оказали медицинскую помощь.