Суд в Москве признал законным приговор американцу Лику по делу о наркотиках

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд признал законным приговор американскому музыканту Трэвису Лику, которого ранее осудили на 13 лет строгого режима по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

"Суд апелляционной инстанции удовлетворил апелляционное представление прокуратуры в части порядка зачета периода времени содержания под стражей", – говорится в сообщении.

При этом в остальной части приговор американца был оставлен без изменений. Вместе с Ликом по данному делу на 8 лет была осуждена москвичка Вероника Грабанчук.

Ранее Мосгорсуд приговорил гражданина США Джина Спектора к 15 годам лишения свободы. Американца арестовали по обвинению в шпионаже в августе 2023 года.

Подробности предъявленного обвинения не назывались, однако до этого мужчина был осужден по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.

Кроме того, в июне 2021-го суд приговорил мужчину к четырем годам колонии за посредничество во взятке. Позже апелляция отменила это решение, и после повторного разбирательства Спектор получил 3,5 года лишения свободы.