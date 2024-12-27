ФСБ: американец Спектор передал Пентагону данные для генетического скрининга россиян

Фото: ЦОС ФСБ России

Гражданин США Джин Спектор, осужденный в Москве за шпионаж, передавал Пентагону данные для создания системы высокоскоростного генетического скрининга российского населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну", – подчеркнули в ЦОС ФСБ.

В ведомстве отметили, что полученная в ходе контрразведывательных и оперативно-разыскных мероприятий информация во время рассмотрения дела американца в суде нашла свое подтверждение, преступления Спектора были полностью доказаны.

Мосгорсуд приговорил Спектора к 15 годам лишения свободы. Американца арестовали по обвинению в шпионаже в августе 2023 года. Подробности предъявленного обвинения не назывались, однако ранее мужчина был осужден по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.

Кроме того, в июне 2021-го суд приговорил мужчину к четырем годам колонии за посредничество во взятке. Позже апелляция отменила это решение, и после повторного разбирательства Спектор получил 3,5 года лишения свободы.