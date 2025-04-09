СК: убивший школьника в Подмосковье подросток пытался инсценировать нападение на себя

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Школьник, подозреваемый в убийстве подростка в подмосковном Дмитрове, пытался после случившегося инсценировать нападение на себя. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

По версии следствия, днем 9 апреля мальчики поругались на фоне личной неприязни. В результате один из них нанес другому ножевое ранение, а затем скрылся. При этом после произошедшего злоумышленник попытался подстроить ситуацию так, что на него было совершено нападение.

"К счастью, ему своевременно оказали медицинскую помощь и его жизнь спасли", – указали в ведомстве.

Подросток 2010 года рождения был задержан. В отношении него возбуждено дело об убийстве малолетнего. В ближайшее время мальчика доставят в следственный отдел, где ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее 50-летний мужчина ударил знакомого ножом в область сердца. Инцидент произошел в квартире дома на улице Домостроительной на западе Москвы.

По данным столичной прокуратуры, между мужчинами, распивавшими спиртные напитки, произошел конфликт. В результате один из них нанес своему оппоненту удар ножом, причинив колото-резаное ранение грудной клетки и сердца. Пострадавший был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

