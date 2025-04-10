Обвинение в убийстве предъявлено подростку, зарезавшему мальчика в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи предъявили обвинение в убийстве малолетнего 14-летнему подростку, который зарезал мальчика в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба СК.

"Вину в инкриминируемом ему деянии он признал и раскаялся в содеянном", – говорится в сообщении.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия и обыск по месту жительства. Также назначены медицинская, биологическая, психолого-психиатрическая и прочие экспертизы.

Инцидент произошел в микрорайоне Трудовая поселка Некрасовского 9 апреля. По версии следствия, мальчики поругались на фоне личной неприязни. В результате один из них нанес другому ножевое ранение, а затем скрылся. Его задержали на станции Икша.

При этом подросток попытался подстроить ситуацию так, что на него было совершено нападение. Ему своевременно оказали медицинскую помощь и его жизнь спасли.