Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями в области груди в одной из квартир жилого дома на улице Башиловской в Москве. О происшествии сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Предварительно, погибший мужчина распивал алкоголь в квартире со своими знакомыми. В какой-то момент между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, и один из них ударил ножом другого, уточнило ведомство.

Прокуратура взяла на контроль принятие решения о возбуждении уголовного дела, установление личности фигуранта, а также его привлечение к уголовной ответственности.

Ранее в подмосковном Дмитрове 14-летний подросток зарезал 10-летнего мальчика. По версии следствия, мальчики поругались на фоне личной неприязни. В результате один из них нанес другому ножевое ранение, а затем скрылся. Его задержали на станции Икша.

При этом подросток попытался подстроить ситуацию так, будто на него было совершено нападение. Ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Позже суд арестовал подростка по обвинению в убийстве. Он признал вину и раскаялся в содеянном.