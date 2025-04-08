Перед судом предстанет обвиняемый в двойном убийстве пасынок Намина

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении пасынка рок-музыканта Стаса Намина, обвиняемого в убийстве бабушки и сводного брата. Об этом сообщает телеграм-канал ГСУ СК по Московской области.

В ведомстве уточнили, что дело с утвержденным обвинительным заключением передано в областной суд. В рамках следствия были проведены 20 судебных экспертиз, среди которых медико-криминалистическая, рентгеноспектральная и другие.

Убийство произошло в октябре 2023 года. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями обнаружили в частном доме в Истре. По данным следствия, мужчина был гостях у своей бабушки в коттедже, где между ними возник конфликт. В ходе ссоры он нанес потерпевшей множественные удары ножом.

После произошедшего обвиняемый сообщил о случившемся по телефону своему брату. После приезда брата в коттедж между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый убил его.

В результате полиция задержала подозреваемого в убийстве, который позже сознался в содеянном.

Ситуацию прокомментировал сам рок-музыкант, который назвал пасынка "отморозком". Намин признался, что тот всегда был "мерзким человеком", "недостойным и низким".