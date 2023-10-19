Пасынок Стаса Намина признался в убийстве брата и бабушки

Видео: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Стаса Намина Роман Микоян признался на допросе в совершенном преступлении. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

"Два убийства. Моего брата и бабушки", – ответил мужчина на вопрос о том, что он совершил.

Отмечается, что следователи и криминалисты СК продолжают работать с мужчиной.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в Истре утром 19 октября. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Также на телах специалисты обнаружили травмы, нанесенные молотком.

Позднее сообщалось, что подозреваемым в убийстве является приемный сын Намина Роман Микоян. Полицейские задержали его. Следователи продолжают работать на месте происшествия.

В СМИ заявили, что мотивом убийства могли быть имущественные разногласия или ссора.

После случившегося Намин назвал приемного сына "отморозком". Музыкант признался, что тот всегда был "мерзким человеком", "недостойным и низким".

В Подмосковье убиты сын и теща музыканта Стаса Намина