19 октября, 13:29Происшествия
Пасынок Стаса Намина признался в убийстве брата и бабушки
"Два убийства. Моего брата и бабушки", – ответил мужчина на вопрос о том, что он совершил.
Отмечается, что следователи и криминалисты СК продолжают работать с мужчиной.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в Истре утром 19 октября. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Также на телах специалисты обнаружили травмы, нанесенные молотком.
Позднее сообщалось, что подозреваемым в убийстве является приемный сын Намина Роман Микоян. Полицейские задержали его. Следователи продолжают работать на месте происшествия.
В СМИ заявили, что мотивом убийства могли быть имущественные разногласия или ссора.
После случившегося Намин назвал приемного сына "отморозком". Музыкант признался, что тот всегда был "мерзким человеком", "недостойным и низким".
В Подмосковье убиты сын и теща музыканта Стаса Намина
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