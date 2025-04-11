11 апреля, 18:25Происшествия
В Москве пьяная ссора закончилась ножевым ранением
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
В ходе пьяной ссоры на юго-востоке Москвы 28-летний мужчина ударил знакомого ножом. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Пострадавший с тяжкими телесными повреждениями был госпитализирован.
Мужчину обвинили по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") и арестовали. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.
Ранее сообщалось, что в Москве на Башиловской улице нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. По предварительным данным, погибший распивал спиртные напитки в квартире с друзьями. Во время конфликта один из присутствующих нанес ему удар ножом в грудь.
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