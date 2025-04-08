Мать устроившего поножовщину школьника в Новом Уренгое сообщила о травле сына

Фото: телеграм-канал Baza

Ученика 5-го класса, который напал с ножом на девочку и охранника образовательного учреждения в Новом Уренгое, обзывали "толстым" из-за лишнего веса. Об этом рассказала мать школьника Елена, передает телеканал "360".

Женщина отметила, что ее сын ни на кого зла не держал и пытался не обращать на эти слова внимания, продолжая общение со сверстниками. Однако периодически школьник рассказывал матери, что его обижают и дразнят. Елена добавила, что в образовательном учреждении всегда старались идти навстречу.

"Сейчас очень переживаю об этом, глаза выплакала. Созванивалась с папой девочки, извинялась. Звонила охраннику и спрашивала, как дела", – уточнила мать пятиклассника.

В свою очередь, отец пострадавшей девочки в беседе с изданием заявил, что его дочь сейчас чувствует себя нормально. Однако мужчина был возмущен обсуждениями в соцсетях, в рамках которых люди пишут, что напавший таким образом "защищал" себя.

"Тот ребенок был на учете, якобы себя защищал. Получается, любой нездоровый ребенок может взять оружие и нанести вред любому другому? Мне кажется, это перегибы толерантности", – указал отец девочки, предположив, что после произошедшего на его дочь будет оказано психологическое давление.

Инцидент произошел 7 апреля в одной из школ Нового Уренгоя. По версии СК, школьник ударил складным ножом охранника, когда тот пытался остановить конфликт, возникший между нападавшим и девочкой. В результате мужчина с резаной раной на щеке был госпитализирован.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям "Халатность" и "Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности".

