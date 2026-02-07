Форма поиска по сайту

07 февраля, 12:08

ВС РФ освободили населенный пункт Чугуновка в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Чугуновка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что установить контроль над селом удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север".

При этом общие потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 305 военнослужащих.

Ранее российские силы освободили сразу три населенных пункта в зоне СВО – Терноватое и Речное в Запорожской области, а также Бересток в ДНР. Первый поселок был взят в результате активных действий подразделения группировки войск "Восток", второй – благодаря военнослужащим "Днепра", а третий населенный пункт отбили солдаты "Юга".

Кроме того, ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса противника и энергообъектам Украины, используемым в интересах ВСУ. Операция стала ответом на атаки украинских военнослужащих на гражданские объекты, расположенные в России.

Российские военные использовали высокоточное оружие большой дальности и ударные БПЛА. В результате удара все цели были уничтожены.

ВС РФ освободили 8 населенных пунктов в зоне СВО за неделю

Сюжет: Спецоперация на Украине
